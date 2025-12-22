Kijów, Moskwa i Waszyngton poinformowały o „konstruktywnych” rozmowach w sprawie planu pokojowego. Od piątku na Florydzie Amerykanie rozmawiali z wysłannikami Ukrainy i Rosji.

Według przewodniczącego ukraińskiej delegacji Rustema Umierowa, w trakcie ukraińsko-amerykańskich negocjacji zostały uzgodnione stanowiska w sprawie gwarancji bezpieczeństwa i rozwoju gospodarczego. Poinformował on, że projekt planu pokojowego liczy 20 punktów.

Uzgodniono stanowiska w sprawie gwarancji bezpieczeństwa ze strony Stanów Zjednoczonych, a także w sprawie kontynuowania prac, związanych z planem rozwoju gospodarczego

– napisała agencja Ukrinform.

Umierow podkreślił, że nie chodzi jedynie o przerwanie działań zbrojnych, ale o zbudowanie fundamentów pod trwały i sprawiedliwy pokój oraz wsparcie dla odbudowy Ukrainy.

Komunikat w podobnym tonie, ale bez szczegółów, ogłosił Kreml. Wysłannik Moskwy Kiriłł Dmitrijew przekazał, że Rosja wysoko ocenia amerykańskie wysiłki na rzecz pokoju. Później rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow dodał, że Dmitrijew ma przywieźć do Moskwy informacje w sprawie uzgodnień amerykańsko-ukraińskich, których treść przekaże Władimirowi Putinowi.

Natomiast prowadzący negocjacje z Ukraińcami i Rosjanami Steve Witkoff napisał: „Naszym wspólnym priorytetem jest powstrzymanie zabójstw, zapewnienie bezpieczeństwa i stworzenie warunków dla odbudowy, stabilności i długoterminowego dobrobytu Ukrainy. Pokój musi być nie tylko zaprzestaniem działań wojennych, ale także godnym fundamentem stabilnej przyszłości”.