Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen z zadowoleniem przyjęła postęp w rozmowach o porozumieniu między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Amerykański prezydent Donald Trump poinformował w nocy, że porozumienie w sprawie zawieszenia broni, mające na celu zakończenie wojny USA i Izraela z Iranem, „zostało w dużej mierze wynegocjowane” a teraz „jest finalizowane”.

Ursula von der Leyen napisała na platformie X, że „potrzebujemy porozumienia, które doprowadzi do prawdziwej deeskalacji konfliktu, ponownego otwarcia cieśniny Ormuz i zagwarantuje swobodną żeglugę bez opłat. Nie można pozwolić Iranowi na rozwój broni nuklearnej – podkreśliła von der Leyen.

Dodała, że trzeba też zakończyć destabilizacyjne działania w regionie, a także nieusprawiedliwione i powtarzane ataki na sąsiadów.

Europa będzie kontynuować działania z miedzynarodowymi partnerami, aby wykorzystać ten moment do znalezienia trwałego rozwiązania dyplomatycznego i powstrzymać skutki tego konfliktu, zwłaszcza w zakresie łańcuchów dostaw i cen energii

– napisała przewodnicząca Komisji Europejskiej.