Wojewoda lubuski Marek Cebula twierdzi, że USA – tak jak Rosja – dążą do zmiany władzy na Ukrainie. Podobną opinię przedstawił były szef MSZ Jacek Czaputowicz.
– Zastanawiałem się, dlaczego Stanom Zjednoczonym tak pilnie do rozejmu między Rosją a Ukraina. Wciąż mało się o tym mówi – przekonuje wojewoda Marek Cebula:
Zdaniem Cebuli tymczasowy rozejm nie jest dobrym rozwiązaniem ani dla Ukrainy, ani dla Europy, w tym również Polski:
Podobnego zdania jest Jacek Czaputowicz, były szef MSZ. Na antenie radiowej „Jedynki” stwierdził, że celem USA i Rosji jest zawarcie długoterminowego porozumienia:
Prezydent Wołodymyr Zełenski w odpowiedzi na ponaglenia ze strony Amerykanow zadeklarował, że zorganizowanie wyborów byłoby możliwe w ciągu dwóch, trzech miesięcy. – Warunkiem jest zapewnienie bezpiecznego głosowania – dodał.
Zełenski jest prezydentem od 2019 r. Jego 5-letnia kadencja minęła w 2024 r., ale wybory nie odbyły się z powodu trwającej wojny.
