W Europie coraz głośniej o kolejnych rosyjskich prowokacjach, aktach sabotażu i dywersji. Jak na nie odpowiedzieć i co może zrobić Polska? – Ładunków na rosyjskich torach podkładać nie będziemy, ale wciąż mamy w rękach narzędzia – stwierdził na naszej antenie dr Piotr Pochyły.

Politolog wykładający na Uniwersytecie Zielonogórskim przypomniał, że Europejczycy wciąż korzystają z rosyjskich paliw i surowców:

Próby sfinansowania pożyczki dla Ukrainy z zamrożonych rosyjskich aktywów nie przyniosły dotąd skutku. Przechowywane są w Belgii, która obawia się odwetu i wielomiliardowych odszkodowań. Do zmiany zdania władze Belgii namawiają m.in. szefowa KE Ursula von der Leyen i niemiecki kanclerz Friedrich Merz.

Dr Piotr Pochyły był gościem Krzysztofa Baługa w programie „Mija tydzień” (posłuchaj całej rozmowy).