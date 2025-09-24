Zbigniew Lewkowicz ponownie został prezesem Gorzowskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych Start.
Taką decyzję podjął zarząd stowarzyszenia podczas poniedziałkowego Walnego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów Gorzowskiego Związku.
Ruszył cykl bezpłatnych szkoleń dla przedsiębiorców pod nazwą. „Środy z KSeF”. Ich celem jest przygotowanie podatników do obowiązkowego wystawiania faktur...
Flotylla płynąca z pomocą humanitarną do Strefy Gazy została w nocy zaatakowana przez drony. Słychać było eksplozje, odnotowano również zakłócenia...
Zakończył się oczekiwany przez młodzież remont platform i najazdów skateparku w rejonie osiedla Muzyków. Naprawiono i pomalowano zniszczone i uszkodzone...
W Bieniowie, Rościcach oraz Mirostowicach Dolnych w gminie Żary wybudowane będą nowe odcinki oświetlenia ulicznego. Koszt inwestycji to ponad 300...
Do tej pory to on ratował innych, dziś sam potrzebuje pomocy. Tomasz Czekatowski, strażak Ochotniczej Straży Pożarnej w Żarach Kunicach, uległ...
W audycji porozmawiamy o stanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz o roli bibliotek w dzisiejszym świecie. Wyjaśnimy, czym są...
