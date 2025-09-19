W niedzielę piłkarki TS-u Przylep Zielona Góra zagrają przed własną publicznością z Komax Unią Opole w ramach czwartej kolejki III ligi.

Obie ekipy nie zdobyły dotąd żadnego punktu, więc zielonogórzanki mają nadzieję na przełamanie. Z tego też względu drużyna liczy na duże wsparcie kibiców – działacze klubu zdecydowali, że wstęp na mecz wyjątkowo będzie darmowy. O spotkaniu mówią trener TS-u Krzysztof Nykiel oraz wicekapitan drużyny Karolina Jagielska:

Początek niedzielnego spotkania o 16:00 na stadionie w Zielonej Górze-Przylepie.