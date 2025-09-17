Natalia Kochańska zajęła 24. miejsce w karabinowym strzelaniu w trzech postawach podczas zawodów Pucharu Świata w chińskim Ningbo.
W drugiej konkurencji – karabinie pneumatycznym – zawodniczka Gwardii Zielona Góra uplasowała się na 45. lokacie. Jak sama mówi, były to średnio udane starty:
