Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zdecydował się promować wiedzę o akcji T4. To akcja zamordowania w latach 1942-45 około 10 tysięcy niepełnosprawnych pacjentów szpitala psychiatrycznego w Obrzycach. Książkę o tych tragicznych wydarzeniach napisała Katarzyna Sztuba-Frąckowiak, pracownica Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej. Właśnie powstaje jej szersza wersja.

– Te fakty wciąż są słabo znane, a a PFRON, jednostka ucząca szacunku do ludzi niepełnosprawnych, jest doskonałym przekaźnikiem tych informacji – mówi Andrzej Kirmiel z międzyrzeckiego muzeum.

Dodajmy, że 90 procent zamordowanych w Obrzycach niepełnosprawnych pacjentów stanowili Niemcy. Dlatego tak długo wiedza o tej zbrodni nie była szerzej znana.