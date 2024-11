Wolontariusze Fundacji Mam Marzenie zachęcają szkoły i przedszkola do udziału w zbiórce pluszaków i przyborów szkolnych. Ma to związek ze zbliżającym się dniem Pluszowego Misia. Święto to obchodzone jest na całym świecie 25 listopada.

– Zebrane zabawki i przybory trafią do podopiecznych dwóch szpitali – mówi Joanna Szczegóła, wolontariuszka fundacji Mam Marzenie.

Szkoły i przedszkola, które chcą włączyć się w akcję mogą skontaktować się z koordynatorką w Zielonej Górze pod adresem: joanna.szczegola@mammarzenie.org

Zebrane dary zostaną odebrane przez przedstawicieli Fundacji.