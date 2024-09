W związku z przewidywanym zagrożeniem powodziowym na Odrze od godz. 7 do odwołania, wjazd do granicznych Słubic będzie mocno ograniczony dla osób spoza miasta i gminy.

Rzeczniczka Urzędu Miejskiego w Słubicach Beata Bielecka powiedziała, że w wielu miejscach w gminie będą patrole policji. „Funkcjonariusze będą weryfikować, kto może wjechać do miasta. Bez przeszkód do Słubic wjadą mieszkańcy gminy, powiatu i osoby tu pracujące” – powiedziała Bielecka.

Dodała, że – co bardzo ważne – nie będzie możliwy ruch tranzytowy przez most łączący Słubice z sąsiednim Frankfurtem nad Odrą w Niemczech; kierowcy spoza powiatu słubickiego będą kierowani przez policjantów na przejście graniczne w Świecku. Bez przeszkód z mostu będą mogli korzystać mieszkańcy gminy i powiatu jadący do pracy w Niemczech.

„Zdaję sobie sprawę, że będą to utrudnienia dla naszych mieszkańców, ale w obecnej sytuacji nie możemy absolutnie dopuścić do tego, żeby w Słubicach mieć korki. Wszystkie służby, które dbają obecnie o nasze bezpieczeństwo związane z zagrożeniem powodziowym muszą mieć możliwość swobodnego przejazdu przez miasto” – powiedziała cytowana w komunikacie burmistrz Słubic Marzena Słodownik.

Policjanci ze Słubic radzą, by osoby mieszkające lub pracujące w Słubicach, które poruszają się samochodami z „obcymi” rejestracjami miały przy sobie np. zaświadczenie o prowadzeniu firmy na terenie gminy lub zaświadczenie od pracodawcy o zatrudnieniu w tej gminie i powiecie. Do kierowców spoza powiatu apelują o korzystanie z tras alternatywnych.

Z prognoz hydrologicznych, które mają władze Słubic wynika, że przemieszczająca się z południa kraju fala wezbrania na Odrze dotrze do miasta w środę (25 września), powodując poniesienie poziomu rzeki do 570-590 cm. W 1997 r., w kulminacyjnym momencie powodzi, Odra w Słubicach miała 637 cm.

„Miasto jest teraz znacznie bezpieczniejsze niż wtedy, gdyż na przestrzeni ostatnich lat wykonano warte ponad 140 mln zł inwestycje w infrastrukturę przeciwpowodziową. Wały zostały zmodernizowane i podwyższone i są w stanie ochronić miasto przed zalaniem przy fali nawet o półtora metra wyższej niż ta sprzed 27 lat” – zaznaczyła Bielecka.