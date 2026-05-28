Finał podpisywania umów i aneksów do zawartych już kontraktów w ramach unijnego mechanizmu finansowego SAFE. Rząd zaplanował podpisywanie dokumentów dziś (28 maja) oraz w kolejnych dniach (w piątek 29 maja i sobotę 30 maja).

W sumie, jak zapowiadał w trakcie wizyty w Kanadzie szef MON i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, podpiszemy około czterdziestu kontraktów:

Umowy zawierane do 30 maja będą podpisywane w ramach procedury single procurement, czyli z firmami z polskiego sektora zbrojeniowego. Po tym terminie nasz kraj będzie wchodził w kooperację z partnerami zagranicznymi w tym z Kanady, która jako jedyny kraj

spoza Unii przystąpiła do SAFE – przekazała także obecna na targach obronnych CANSEC w Ottawie pełnomocniczka ds. programu SAFE, Magdalena Sobkowiak-Czarnecka:

Głównym celem rządu Donalda Tuska, jeśli chodzi o przystąpienie do mechanizmu SAFE, jest pozyskanie w dość krótkim czasie znacznych środków na dozbrojenie armii. Z unijnego mechanizmu nasz kraj może liczyć na niemal 44 miliardy euro. Większość tych środków będzie realizowana właśnie w narodowych spółkach przemysłu zbrojeniowego. Przyszłe kontrakty z partnerami zagranicznymi mają być tak tworzone, aby do rodzimego przemysłu trafiała także technologia i produkcja oraz aby zagraniczni kontrahenci także kupowali nasze

uzbrojenie.