Ministerstwo zdrowia opublikowało wytyczne w sprawie obowiązujących przepisów prawnych dotyczących dostępu do procedury przerwania ciąży. Wykładnia jest skierowana są do dyrektorów szpitali, ordynatorów i kierowników oddziałów. Wcześniej na wspólnej konferencji prasowej premier Donald Tusk, minister zdrowia Izabela Leszczyna i minister sprawiedliwości Adam Bodnar ogłosili te zmiany.

W wytycznych przypomniano, są dwie przesłanki, które dopuszczają przerywanie ciąży: jeżeli ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej oraz zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego.

Według minister zdrowia wytyczne jasno określają, że ustawa nie wskazuje, iż zagrożenie życia lub zdrowia musi być nagłe bądź bezpośrednie. Z ustawy też wynika, że wystarczy orzeczenie od jednego lekarza o zaistnieniu przesłanki do terminacji ciąży. Jeśli w podmiocie leczniczym będzie wymagana druga opinia lub konsylium, to może to być podstawa do nałożenia kary na podmiot leczniczy. NFZ może też nałożyć karę do 2% kontraktu, ma też prawo rozwiązać kontrakt z placówką. Również Rzecznik Praw Pacjenta może w takim przypadku nałożyć na podmiot leczniczy karę do 500 tys. zł.