Niepewna sytuacja za wschodnią granicą, chęć zdobycia nowych umiejętności, promocja działań proobronnych realizowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej. To wszystko sprawia, że coraz więcej osób chce uzyskać pozwolenie na broń lub chce nauczyć się jej obsługi. Pozwolenie to proces regulowany przez prawo. Chodzi o to by broń trafia tylko w ręce osób odpowiedzialnych i prawidłowo przeszkolonych. Proces ten obejmuje szereg badań, egzaminów i formalności. Dlaczego strzelectwo przeżywa swój renesans? Jak uzyskać pozwolenie na broń? Gość: Marcin Pawelski, instruktor i trener strzelectwa sportowego i bojowego.