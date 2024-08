Komisja Orzekająca Ligi wydała werdykt w sprawie zakończonego obustronnym walkowerem meczu ebut.pl Stali Gorzów z ZOOleszcz GKM-em Grudziądz. Na oba kluby nałożono kary finansowe w zawieszeniu. Konsekwencje spotkały też żużlowców.

Komunikat PGE Ekstraliga:

„Komisja Orzekająca Ligi nałożyła kary i sankcje dyscyplinarne na kluby, kierowników drużyn oraz zawodników, którzy byli zgłoszeni do składów na mecz 5. rundy PGE Ekstraligi EBUT.PL STAL Gorzów – ZOOLESZCZ GKM Grudziądz.

Zawodnicy, kierownicy drużyn i kluby odwołali się od kar. W toku postępowania dyscyplinarnego, KOL wysłuchała wyjaśnień klubów, zawodników i kierowników drużyn.

Na kluby z Gorzowa i Grudziądza nałożono kary pieniężne – po 100 tys. złotych w zawieszeniu na rok.

Z kolei kierownicy drużyn na meczu 5. rundy PGE Ekstraligi EBUT.PL STAL Gorzów – ZOOLESZCZ GKM Grudziądz otrzymali sankcję dyscyplinarną w postaci zakazu pełnienia funkcji kierownika drużyny na okres 9 miesięcy.

Jeśli chodzi o zawodników, którzy byli zgłoszeni do zawodów, to w przypadku EBUT.PL STALI Gorzów Komisja Orzekająca nałożyła kary zawieszenia na 3 miesiące w zawieszeniu na 9 miesięcy dla Andersa Thomsena, Szymona Woźniaka i Martina Vaculika, którzy dodatkowo otrzymali sankcję dyscyplinarną w postaci nakazu wpłaty po 30 tys. zł na rzecz Fundacji Polskiego Związku Motorowego. Pozostałym zawodnikom EBUT.PL STALI Gorzów zgłoszonym do meczu KOL umorzyła postępowanie dyscyplinarne.

W przypadku zawodników ZOOLESZCZ GKM Grudziądz KOL nałożyła kary zawieszenia na 3 miesiące w zawieszeniu na 9 miesięcy dla Maxa Fricke, Jaimona Lidseya, Vadima Tarasenko i Kacpra Pludry, którzy dodatkowo otrzymali sankcje dyscyplinarne w postaci nakazu wpłaty po 30 tys. zł na rzecz Fundacji Polskiego Związku Motorowego.

Z kolei zawodnicy Kacper Łobodziński, Kevin Małkiewicz i Jan Przanowski otrzymali kary pieniężne w wysokości po 10 tys. zł w zawieszeniu na 9 miesięcy.”

Czekamy na komentarz klubu z Gorzowa.