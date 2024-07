Polskie szpadzistki, które należą do faworytek olimpijskiego turnieju, we wtorek (30 lipca) walczyć o medal drużynowy. Duże nadzieje związane są ze startem Angeliki Szymańskiej (63 kg), która jako jedyna z czworga polskich judoków została rozstawiona. Iga Świątek po raz trzeci wyjdzie na kort.

Polskie szpadzistki to aktualne mistrzynie świata w drużynie. Polki na igrzyska pojechały jako jedne z faworytek. W 1. rundzie zmierzą się z ekipą USA, szóstą drużyną światowego rankingu.

– oceniła w rozmowie z PAP Martyna Swatowska-Wenglarczyk.

To jedyny tytuł MŚ w konkurencjach zespołowych sportów olimpijskich wywalczony przez Polskę w roku przed IO Paryż 2024.

– Staramy się nie myśleć o tym, co było, bo to są zupełnie inne zawody. Rok temu w Mediolanie zdobyłyśmy mistrzostwo świata, a teraz po prostu chcemy zaprezentować się jak najlepiej. Każda z nas dołożyła swoją cegiełkę. Przygotowania przebiegły zgodnie z planem, a w dzień walk okaże się, na co nas stać. Damy z siebie wszystko i zobaczymy, z jakim rezultatem zakończymy