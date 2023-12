AZS UZ Zielona Góra wygrał na wyjeździe 3:2 z Empirią Orionem Sulechów w III lidze siatkówki kobiet. Spotkanie dostarczyło kibicom wielu emocji, gdyż gospodynie postawiły się faworyzowanym Akademiczkom.

Pierwszy set zielonogórzanki wygrały dość łatwo do 16, ale w drugiej partii siatkarki z Sulechowa złapały wiatr w żagle i po emocjonującej wymianie ciosów wygrały 31:29, doprowadzając do remisu. Gospodynie okupiły to zwycięstwo zadyszką w trzecim secie, który AZS gładko wygrał do 13. Czwarta partia ponownie wygrana na przewagi przez Empirię (26:24) i dopiero w tie-breaku zielonogórzanki przypieczętowały niełatwe zwycięstwo.

Zawodniczka zielonogórskiej drużyny Diana Lastovniak zauważyła, że w przegranych setach rywalki potrafiły wykorzystać błędy AZS-u:

Na półmetku sezonu AZS jest liderem III ligi z kompletem zwycięstw. Empiria zajmuje trzecie miejsce z czterema punktami straty do zielonogórzanek.