We wtorek po południu Kamila Gasiuk-Pihowicz(KO), Robert Kropiwnicki (KO), Tomasz Zimoch (Polska 2050) i Anna Maria Żukowska (Lewica) zostali wybrani przez Sejm do Krajowej Rady Sądownictwa.

Nagle okazuje się, że te wszystkie zarzuty, które były formułowane wobec KRS, są już uznane za niebyłe; przedstawiciele partii tworzących dziś większość parlamentarną będą w niej zasiadać – powiedział w środę poseł PiS, szef sejmowej komisji spraw zagranicznych Radosław Fogiel w Polskim Radiu 24.

Prawo i Sprawiedliwość upolityczniło i upodliło Krajową Radę Sądownictwa, a na czele tej mafii stał minister Ziobro – powiedział w Sejmie szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski.

Jak powiedział w środę poseł PiS:

„Ciało, które było przez opozycję nazywane +neo-KRS+ przez ostatnie lata, w momencie wyboru akurat przedstawicieli partii Donalda Tuska, partii Włodzimierza Czarzastego, partii panów Kosiniaka-Kamysza i Hołowni nagle magicznie straciło ten przedrostek. Może teraz jest +KRS-em klasycyzującym+, jakaś nastąpiła zmiana. Nagle okazuje się, że te wszystkie zarzuty, które były formułowane, są już uznane za niebyłe; przedstawiciele partii tworzących dziś większość parlamentarną będą w niej zasiadać”

– powiedział Radosław Fogiel.

Poseł PiS, zapytany o ocenę znajomości regulaminu Sejmu przez nowego marszałka izby Szymona Hołownię, zastrzegł, że „trochę ćwiczenia jeszcze by się przydało”.

„Nie miałbym zarzutów, gdyby nie jeden fakt jednak tę znajomość regulaminu negujący – próba dyskusji z ministrami na temat tego, czy, kiedy i na jak długo mają prawo zabierać głos. Tutaj regulamin jest krystalicznie przejrzysty – premier i ministrowie zabierają głos poza kolejnością ilekroć tego sobie zażyczą”

– zapewnił Fogiel.

Zgodnie z ustawą o KRS, Sejm wybiera spośród posłów czterech członków Rady na okres czterech lat, a Senat – spośród senatorów dwóch członków Rady na okres czterech lat. Członkowie Rady wybrani przez Sejm i Senat pełnią swoje funkcje do czasu wyboru nowych członków.

Gawkowski (Lewica): „PiS upolityczniło i upodliło KRS”

Prawo i Sprawiedliwość upolityczniło i upodliło Krajową Radę Sądownictwa, a na czele tej zorganizowanej mafii stał minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. I to jest dzisiaj jego największa odpowiedzialność, bo odpowiada za ten stan w Polsce – powiedział w Sejmie szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski.

Szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski powiedział, że „PiS Krajową Radę Sądownictwa upolityczniło i upodliło”. A – jak dodał – „na czele tej zorganizowanej mafii stał pan Zbigniew Ziobro”. I to jest dzisiaj jego największa odpowiedzialność, bo odpowiada za ten stan w Polsce” – podkreślił Gawkowski.

„Pan minister (Przemysław) Czarnek tak się przejmuje o wyborców Lewicy. Panie ministrze Czarnek proponuję, żeby pan się zaczął przejmować o swoich kolegów, za którą kratą niedługo będzie pan ich szukał, a nie martwił się o wyborców Lewicy „

– mówił Gawkowski, zwracając się do ministra Czarnka.

Jak dodał, „PiS w mijającej kadencji był jak dżuma dla Polski”.

„Byliście parlamentarzystami, którzy niszczyli polską konstytucję, którzy nie szanowali regulaminu Sejmu, a KRS traktowaliście jak łup polityczny na którym zarabialiście i nic tam nie robiliście”

– podkreślił Gawkowski.

Następnie głos zabrał minister edukacji Przemysław Czarnek.

„Panie pośle Krzysztofie, pan nic nie zrozumiał z tego, co powiedziałem. To pan poseł Krzysztof Śmiszek powiedział, że pan Ziobro jest wyrzucony z polityki. Więc raz jeszcze przypominam – 7 mln 660 tys. mieszkańców – to są obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, którzy nas do polityki wprowadzili i dali nam mandaty”

– powiedział, zwracając się do Gawkowskiego.

Poseł Michał Gramatyka (Polska 2050 – Trzecia Droga) oświadczył, że jego klub „zagłosuje +za+ kandydatami ugrupowań demokratycznych i przeciw tym, którzy przykładali rękę do niszczenia praworządności w Polsce”.

Polityczni członkowie KRS zapowiadają odpolitycznienie…

Poseł Krzysztof Paszyk (PSL – Trzecia Droga) podkreślił, że zaprezentowanych kandydatów do KRS można podzielić na dwie grupy. „Pierwsza grupa to są ci, którzy wiele zrobili, żeby zniszczyć KRS, a grupa grupa to są ci, którzy chcą ten KRS naprawiać” – powiedział Paszyk.

„Posłowie Kamila Gasiuk-Pihowicz, Robert Kropiwnicki, Tomasz Zimoch, czy posłanka Anna Maria Żukowska, to są posłowie, którzy chcą naprawiać KRS i klub PSL – Trzecia Droga za tą grupą zagłosuje”

– podkreślił Paszyk.