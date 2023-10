Gmina Lubsko otrzymała środki zewnętrzne na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej oraz modernizację dróg. Dofinansowanie do inwestycji, to 8 milionów złotych.

W wielu miejscach Lubska sieci wodociągowe sięgają ponad stu lat. – Czas na to, aby nie łatać ciągle dziur i mieć to wszystko zrobione. To bardzo ważne zadanie dla miasta – mówi burmistrz Janusz Dudojć:

– Chcemy po pracach związanych z kanalizacją w ścisłym centrum stworzyć sieć komunikacyjną ze starobruku – podkreśla burmistrz Lubska:

Dodajmy, że gmina planuje ogłosić przetarg na wykonanie prac jeszcze w tym roku.