Przed Polską stoi obecnie wielkie zadanie budowy jednej z najsilniejszych armii lądowych w Europie; nasze strategiczne partnerstwo z Koreą temu służy – powiedział premier Mateusz Morawiecki, który spotkał się w środę (13 wrzesnia) z premierem Republiki Korei Han Duck-soo.

Szef rządu spotkał się z premierem Republiki Korei Han Duck-soo na terenie 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim. Szefowie rządów przekazali, że będą rozmawiać m.in. o dalszych możliwościach wzmocnienia partnerstwa strategicznego na różnych płaszczyznach, w tym w sprawach międzynarodowych, a także o dostawach uzbrojenia do Polski.

Jak mówił premier Morawiecki, Polska i Republika Korei, choć oddalone od siebie, mają ze sobą wiele wspólnego – doświadczenie życia w cieniu potężnego sąsiada.

– Rosja jest naszym sąsiadem i to, co dziś robi na Ukrainie, w jaki sposób pogarsza warunki bezpieczeństwa na Dalekim Wschodzie powoduje, że dzielimy te same refleksje, obawy i nadzieje dotyczące przyszłości