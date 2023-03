Do zbiorów w sali wystawowej na żagańskim dworcu trafił kolejny artefakt związany z kolejnictwem w Żaganiu. To fragment ponad wiekowej kładki, która biegła niegdyś nad torowiskiem.

Konstrukcja była jednym z kilku takich przejść. – Kiedy zostały one rozebrane pojawił się pomysł, aby wykorzystać instalację do budowy mostku nad Bobrem. Tak powstał most Kolejarzy. Niestety został on zniszczony i właśnie fragment tej konstrukcji trafia do muzeum na dworcu – mówi prezes Stowarzyszenia Miłośników Kolei OK-1, Sławomir Świniuch:

– Pozostało kilka śladów po dawnych przejściach nad torami. Zachowały się także zdjęcia – zaznacza Sławomir Świniuch:

– Wydawałoby się, że przekazaliśmy do sali wystawowej duży kawałek metalu, ale to coś więcej. To kawałek historii miasta i kolei – mówi przedstawicielka magistratu, Agnieszka Fedorowicz:

Dodajmy, że sala wystawowa znajdująca się w budynku żagańskiego dworca funkcjonuje od roku 2021.