Sala Tradycji Czarnej Dywizji w Żaganiu w tym roku obchodzi 15 lat funkcjonowania. Z tej okazji sekcja Miłośników Regionu działająca przy wojskowym klubie organizuje jutrzejsze zwiedzenie ekspozycji pod nazwą „Nowe eksponaty, nowe historie”.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. – Spotykamy się przy Skwerze Czołgisty. Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcą zobaczyć zbiory znajdujące się w sali. A jest co oglądać, bo to wiele pamiątek przekazanych między innymi przez rodziny byłych podkomendnych generałów Maczka czy Andersa – mówi kierowniczka klubu Tatiana Kardynał-Grzegrzółka:

Początek zwiedzania z przewodnikiem godzina 17.00.