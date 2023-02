Do szpitala w Krośnie Odrzańskim dociera coraz więcej nowoczesnego sprzętu. Wkrótce baza powiatowej lecznicy powiększy się o tomograf komputerowy. Potrzebny jest jednak do tego budynek, w którym urządzenie będzie zainstalowane. – Podpisaliśmy właśnie umowę z dostawcą sprzętu na budowę obiektu, w którym znajdzie się tomograf. To przecież firma instalująca tomograf najlepiej wie, jakie warunki musi spełniać obiekt, w którym urządzenie ma pracować – mówi Ryszard Zakrzewski, wicestarosta krośnieński.

Dodajmy, że ponadto, wkrótce rozpocznie się termomodernizacja budynku, w którym mieszczą się oddział wewnętrzny, izba przyjęć i ratownictwo medyczne. W części gubińskiej szpitala ma natomiast niebawem ruszyć rehabilitacja.