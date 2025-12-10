Starostwo powiatowe w Krośnie Odrzańskim organizuje w czwartek (11 grudnia) konferencję poświęconą temu, jak lokalna społeczność może reagować na współczesne zagrożenia i budować odporność w czasach niepewności. Zmiany zachodzące tuż za naszą granicą wpływają na funkcjonowanie samorządów, służb i całych społeczności.

– Ta konferencja to przestrzeń, by spojrzeć na te wyzwania spokojnie, merytorycznie i z myślą o tym, jak wzmacniać odporność naszego powiatu – mówi Anna Januszkiewicz, starosta krośnieńska.

Konferencja rozpocznie się godz. 17:00 w hala sportowo-widowiskowej w Krośnie Odrzańskim. Od 16:00 natomiast dostępne będzie miasteczko służb mundurowych i instytucji. Swoje stoiska zaprezentują: Policja Krosno Odrzańskie, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim, Nadodrzański Oddział Straży Granicznej, 5. Kresowy Batalion Saperów, 11 Pułk Logistyczny, 152. Batalion Lekkiej Piechoty, Zachodnie Centrum Medyczne oraz Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krośnie Odrzańskim.