Krosno Odrzańskie kończy prace remontowe sieci wodociągowej. Wymieniona została sieć magistralna, doprowadzająca wodę do miasta i okolicznych miejscowości. Ubiegłoroczna powódź przyspieszyła te prace.

– Dziś od rana do godziny 14.00 górna część miasta nie będzie miała wody. To skutek końcowych prac remontowych na sieci wodociągowej w rejonie skrzyżowania ulic Poznańskiej z Parkową – mówi Grzegorz Garczyński, burmistrz Krosna Odrzańskiego.

Oprócz górnej części Krosna Odrzańskiego wody w kranach nie będzie też w Bielowie, Czetowicach, Łochowicach, Marcinowicach i Osiecznicy. W czasie przerwy możliwy jest pobór wody z zastępczego punktu przy oczyszczalni ścieków na ulicy Wiejskiej.