Od zwycięstwa rozpoczęły rozgrywki Enerag Basket Ligi Kobiet koszykarki PolskiejStefyInwestycji Enei, które we własnej hali pokonały Ślęzę Wrocław 83:62.

Gorzowska drużyna rozpoczęła mecz od mocnego uderzenia, bo już w pierwszej akcji za trzy punkty trafiła Tilbe Senyurek. W odpowiedzi Julia Drop trafiła jeden z dwóch rzutów wolnych, ale riposta miejscowych była natychmiastowa: Senyurek ponownie trafiła zza linii 6,75 m. i gospodynie prowadziły 6:1. Jak się okazało zawodniczka z Turcji jeszcze dwa razy w pierwszej części gry trafiła z dystansu, m.in. dzięki temu miejscowe schodziły na pierwszą przerwę prowadząc 24:18.

W drugiej kwarcie miejscowe dominowały do 18 minuty, gdy po akcji 2+1 w wykonaniu Chantel Horvat akademiczki prowadziły różnicą 12 punktów 39:27. Zespół z Wrocławia nie poddał się i już do końca kwarty nie pozwolił gorzowiankom na trafienia, a sam zniwelował straty do zaledwie 4 punktów (39:35).

Początek trzeciej części gry to genialne zagrania Alanny Smith. Blok, zbiórka, asysta, a do tego jeszcze przechwyt i dwa trafienia australijskiej koszykarki i na tablicy wyników szybko pojawił się wynik 49:35. Później podopieczne trenera Dariusza Maciejewskiego kontrolowały przebieg gry i zasłużenie wygrały różnica 21 punktów.

PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów – 1KS Ślęza Wrocław 83:62 (24:18, 15:17, 27:16, 17:11)

PolskaStrefaInwestycji Enea: Alanna Smith 27, Tilbe Senyurek 26, Zoe Wadoux 15, Chantel Horvat 8, Lindsay Allen 5, Wiktoria Keller 2, Julia Bazan 0, Julia Michniewicz 0, Ewelina Śmiałek 0, Dominika Fiszer 0.

Ślęza: Iesia Small 17, Natalia Kurach 11, Stephanie Jones 10, Patrycja Jaworska 9, Anna Jakubiuk 7, Wiktoria Kuczyńska 3, Julia Drop 3, Khrystyna Kulesha 2.