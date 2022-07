Rozpoczęcie wakacji w szynowym klimacie zaproponowali społecznicy ze Stowarzyszenia Miłośników Kolei Ok-1 w Żaganiu. Na bocznicy kolejowej na Osiedlu na Górce ustawiona została drezyna. Każdy z chętnych mógł zobaczyć jak wygląda perspektywa okolicy z platformy szynowego pojazdu.

Była to także okazja, aby wspomóc kolejowych zapaleńców, którzy dają drugie życie stuletniemu semaforowi. Miał on trafić na żyletki, jednak staraniem członków stowarzyszenia stanie przy zabytkowej lokomotywie na żagańskim dworcu. Trzeba go jednak odrestaurować. Jak mówią uczestnicy spotkania, Żagań był niegdyś kolejową potęgą. – Warto dbać o ślady dawnej świetności, jak choćby o taki semafor – dodają żaganianie: