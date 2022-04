Osiem osób zginęło w wyniku rosyjskiego ostrzału rakietowego w Odessie. Pociski trafiły w bloki mieszkalne. To najbardziej krwawy jak dotąd atak w portowej Odessie na Ukrainie.

Rosyjskie pociski trafiły w sumie w dwa bloki mieszkalne w Odessie oraz w dwie bazy wojskowe.

“Usłyszeliśmy potężną eksplozję dokładnie nad nami. Z okien wypadły wszystkie szyby, a w budynku czuć było spaleniznę. Zebraliśmy najpotrzebniejsze rzeczy i wybiegliśmy z 12. piętra”

– relacjonował jeden z mieszkańców trafionego bloku.

Według prezydenta Ukrainy, w ostrzale zginęło co najmniej osiem osób, wśród nich 3-miesięczne dziecko. Wołodymyr Zełeński w reakcji nazwał rosyjskich żołnierzy “śmierdzącymi szumowinami”.

Rosja z kolei twierdzi, że w ostrzale baz wojskowych w Odessie zniszczony został sprzęt wojskowy, przekazany Ukrainie przez Stany Zjednoczone.

Odessa to trzecie co do wielkości miasto na Ukrainie. Do tej pory było tam stosunkowo spokojnie, a rosyjskie ostrzały zdarzały się sporadycznie. Nie jest jednak wykluczone, że w obliczu spodziewanego upadku Mariupola Rosjanie będą chcieli przejąć kolejne miasta na południu Ukrainy.

Źródło: PAP/IAR/mpo