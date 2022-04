Rosyjski resort obrony podał, że okręt „stracił stabilność” podczas holowania ze względu na uszkodzenie kadłuba. Ministerstwo obrony Rosji twierdzi, że do uszkodzeń jednostki doszło w czasie detonacji amunicji. „W warunkach sztormu statek zatonął” – informują władze w Moskwie. Załoga krążownika została ewakuowana.

Wcześniej ukraińskie siły zbrojne podały, że „Moskwa” została trafiona dwiema ukraińskimi rakietami przeciwokrętowymi typu Neptun.

„Moskwa” to krążownik, który wszedł do służby w 1982 roku. Rosja do tej pory miała trzy jednostki tego typu. Ich główne przeznaczenie to atakowanie dużych nawodnych okrętów wojennych, przede wszystkim amerykańskich lotniskowców, przy pomocy ciężkich rakiet manerwujących dalekiego zasięgu, mogących przenosić głowice atomowe. Okręty te mogą też zwalczać cele powietrzne, oraz okręty podwodne. „Moskwa” miała długość ponad 180 metrów i wyporność ponad 11 tysięcy ton, załogę stanowiło ponad 400 marynarzy.