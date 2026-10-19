Ukraina nie została poinformowana o rosyjskim ataku balistycznym na Kijów w nocy z niedzieli na poniedziałek – podało Radio Swoboda. Wcześniej Wołodymyr Zełenski powiedział, że choć jego kraj dostaje informacje wywiadowcze od państw europejskich i dziesiątek innych partnerów, wyłącznie USA dysponują zdolnościami pozwalającymi wykrywać odpalenia pocisków balistycznych. Sekretarz stanu USA Marco Rubio zaprzeczył w poniedziałek (19 października), by Stany Zjednoczone wstrzymały przekazywanie Ukrainie informacji wywiadowczych – podała agencja AFP.

Nie było żadnej przerwy — oświadczył Rubio podczas spotkania z dziennikarzami w Samarkandzie, odnosząc się do wypowiedzi Zełenskiego, który poinformował wcześniej, że USA wznowiły współpracę wywiadowczą z Ukrainą po okresie jej zawieszenia. – Powinien skupić się na zakończeniu wojny

– powiedział szef amerykańskiej dyplomacji, odnosząc się do ukraińskiego prezydenta.

Media: Kijów znów nie został poinformowany o rosyjskim ataku balistycznym

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Radio Swoboda powołało się na swojego dziennikarza Aleksa Raufoglu, który przekazał te informacje z powołaniem na źródła ukraińskie. „Znowu nie było żadnego wcześniejszego ostrzeżenia o balistycznym ataku na Kijów dosłownie sprzed chwili” – napisał w serwisie X.

MSW Ukrainy podało, że „w wyniku ataku rakietami balistycznymi na Kijów zginęła jedna osoba, a osiem zostało poszkodowanych”.

W rejonie (dzielnicy) desniańskim płonął budynek niemieszkalny, uszkodzone zostały samochody i stacja metra. Na miejscu pożaru znaleziono ciało jednej osoby. W rejonie sołomiańskim wybuchł pożar w pomieszczeniu placówki medycznej, uszkodzone zostały elewacja i szyby w budynku wielopiętrowym. W rejonie dnieprzańskim uszkodzona została placówka oświatowa. Pożary zostały ugaszone

– przekazał resort w komunikatorze Telegram.

Jeszcze w niedzielę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski mówił w wywiadzie dla telewizji NBC, że USA wstrzymały wcześniej wymianę danych wywiadowczych z jego krajem, lecz już ją odblokowały.

– Była zablokowana przez pewien czas, a potem (została) odblokowana przez stronę amerykańską. Jesteśmy za to bardzo wdzięczni. Teraz działa – powiedział.

Podkreślił, że choć Kijów dostaje informacje wywiadowcze od państw europejskich i dziesiątek innych partnerów, wyłącznie USA dysponują zdolnościami pozwalającymi wykrywać odpalenia pocisków balistycznych.