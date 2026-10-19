„Ciche zagrożenie” reportaż Bartosza Schaefera w poniedziałek 19.10.2026 po godz. 14 na antenie Radia Zachód

Prowadzenie audycji Małgorzata Nabel-Dybaś

Szybkie, ciche i dostępne na kilka kliknięć.

Hulajnogi elektryczne zrewolucjonizowały ruch na ulicach polskich miast, ale za miejską wygodą kryje się poważny problem. Odblokowywane do ponad 100 km/h liczniki, nastolatkowie rezygnujący z kasków ze strachu przed „obciachem”, wadliwe baterie będące tykającymi bombami oraz porzucone na środku chodników jednoślady, które dla osób niewidomych stają się barierą nie do pokonania.

Rozmawiamy z poruszającymi się na jednośladach, wyruszamy na ulice z zielonogórską drogówką i zaglądamy do serwisu, by sprawdzić, czy e-hulajnoga to zwykły gadżet, szybki i sprytny środek transportu czy może realne zagrożenie?

W reportażu występują:

– Użytkownicy hulajnóg elektrycznych oraz mieszkańcy Zielonej Góry,

– sierż. Małgorzata Bejger i sierż. Maciej Ogórek – Wydział Ruchu Drogowego KMP w Zielonej Górze,

– Maria Dąbrowska-Loranc – kierownik Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (ITS),

– Serwisanci hulajnóg elektrycznych,

– Osoba niewidoma poruszająca się z białą laską