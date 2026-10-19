Jak bezpiecznie poruszać się w cyfrowym świecie i jak reagować, gdy pojawia się zagrożenie? W audycji Plan B przyjrzymy się dwóm inicjatywom, które pomagają przygotować się na współczesne wyzwania.

W Zielonej Górze odbyła się druga edycja spotkania „Cyber Lubuszanie – świadomi w necie”. Eksperci ostrzegali przed internetowymi oszustami, fałszywymi wiadomościami i zagrożeniami związanymi ze sztuczną inteligencją. Nie zabrakło także rozmów o wyłudzeniach związanych z kryptowalutami i o tym, jak chronić swoje dane w sieci. Dlaczego nawet niewinna aplikacja może stanowić zagrożenie i na co szczególnie powinni uważać seniorzy?

Sprawdzimy również, jak Polacy przygotowują się na sytuacje kryzysowe. W ramach ogólnopolskiego Rodzinnego Treningu Reagowania w ponad półtora tysiąca punktów strażacy, policjanci i harcerze uczyli, jak przygotować się na alarm, co spakować w razie zagrożenia i gdzie szukać bezpiecznego schronienia. Od maja w treningu uczestniczyło już prawie osiemset tysięcy osób.

zaprasza: Karolina Kamińska