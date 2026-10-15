Do Parlamentu Europejskiego trafił wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi Danielowi Obajtkowi. Prokuratura chce pociągnąć byłego prezesa Orlenu do odpowiedzialności karnej w sprawie dotyczącej zaniżania cen paliw w 2023 roku.

Prokurator generalny Waldemar Żurek poinformował o wniosku i mówił o stratach Skarbu Państwa:

Prokuratura chce również aresztować Daniela Obajtka z uwagi na obawę matactwa oraz wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa.

Jest to czwarty wniosek o uchylenie immunitetu Danielowi Obajtkowi od 2024 roku. Za czyny, o które jest podejrzany, grozi od pięciu do 25 lat pozbawienia wolności. Europoseł odpowiada, że „chcą go zatrzymać za to, że Polacy tankowali poniżej 6 złotych.”