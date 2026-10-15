Halina Elżbieta Daszkiewicz jest rodowitą gorzowianką. Pracowała jako pracownik biurowy, później była handlowcem. Ma dwie pasje w życiu: praca społeczna i pisanie książek.10 lat temu, wraz z grupą zapaleńców utworzyła na osiedlu Staszica w Gorzowie miejsce zwane ,,naszym fyrtlem”- tu odpoczywają mieszkańcy osiedla. Nazywają ją więc „Ela z naszego frytla”

Jeśli chodzi o pasję drugą, to wydała już trzy książki. W kolejce czeka kolejna, ale na opublikowanie opowieści o Babci Nońci, czyli Alfredzie Markowskiej, która ratowała od zagłady dzieci w czasie wojny nie ma funduszy. Nie przejmuje się jednak chwilowymi przeciwnościami losu i pisze kolejną publikację poświęconą losom swojej rodziny.