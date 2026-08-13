Zbliża się czas Winobrania. Czas na temat związany z pasją uprawy winnych gron i choć winnica jak najbardziej lubuska, to winiarz nie z urodzenia lecz z zamiłowania i wyboru.

Guillaume Dubois od ponad 20 lat mieszka w Polsce, gdzie, jak twierdzi zapuścił już korzenie.

Czuje się jednocześnie Francuzem i Polakiem (pochodzenie od strony mamy). Ma żonę Virginie i syna. Mieszkają w Polsce i we Francji więc życie dzielą między Krosnem Odrzańskim a Paryżem (obszar Champagne).

W Polsce Zaczynał od pieczenia francuskich nagietek w Krośnie Odrzańskim. Potem zainteresowała go winiarska historia Ziemi Lubuskiej i postanowił założyć nad Odrą winnice. Jego francuscy przyjaciele powątpiewali w sukces tego przedsięwzięcia, ale okazało się, że wytrwałość, pracowitość i wsparcie lokalnych winiarzy przyniosły efekty. Ukończył kilka specjalistycznych szkoleń winiarskich w Szampanii. Dzisiaj jego winnice w Gostchorzu mają już ponad 15 hektarów. Uprawia 5 odmian winorośli. Jest jednym z pierwszych producentów wina musującego w Polsce.