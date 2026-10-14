W Słubicach władze miasta i powiatu spotkały się ze strażakami, którzy gasili potężny pożar hali magazynowej w Słubicach. Ognień wybuchł na początku października. Z żywiołem przez kilkanaście godzin walczyło 28 jednostek PSP i OSP.
W Słubicach władze miasta i powiatu spotkały się ze strażakami, którzy gasili potężny pożar hali magazynowej w Słubicach. Ognień wybuchł na początku października. Z żywiołem przez kilkanaście godzin walczyło 28 jednostek PSP i OSP.
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Pięcioro chętnych do senatu w przedterminowych wyborach, które odbędą się w listopadzie. Minął termin rejestracji kandydatów. Okręgowa Komisja Wyborcza dostała...
Prezydent Karol Nawrocki powiedział, że „nie wie, przed kim” Maciej Berek „przysięgał, ale na pewno nie przed prezydentem RP”....
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