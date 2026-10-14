Dziś w programie „Cyberprzezorny” powiemy o studiach podyplomowych Cyberbezpieczeństwo na Uniwersytecie Zielonogórskim. Rekrutacja trwa do 15.10.26. Naszymi gośćmi będą: kierownik studiów, prof. Anna Pławiak-Mowna, oraz absolwent tych studiów, Jakub Bartkowicz. Zaprasza Piotr Kuśnierz.
3 mln zł na rewitalizację zabytkowego cmentarza w Obrzycach
Zabytkowy cmentarz na terenie szpitala w Międzyrzeczu-Obrzycach przejdzie rewitalizację. Inwestycję za blisko 3 mln zł zlecił Urząd Marszałkowski w Zielonej...