Jak pomagać zwierzętom, zwłaszcza w małych miejscowościach, gdzie każda interwencja wymaga zaangażowania, czasu i często prywatnych pieniędzy? Jak skutecznie reagować na krzywdę zwierząt w miejscu, gdzie sąsiedzi znają się od lat?

Porozmawiamy także o budzących kontrowersje propozycjach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczących minimalnej powierzchni kojców dla psów. Czy projekt rozporządzenia – gdyby wszedł w życie – rzeczywiście poprawi warunki, w jakich przebywają zwierzęta, czy przeciwnie – zalegalizują zamykanie ich w zbyt małych przestrzeniach? Dlaczego projekt wywołał protesty organizacji prozwierzęcych i jakie rozwiązania najlepiej chronią dobrostan psów?

O codziennej pracy na rzecz zwierząt, wyzwaniach stojących przed lokalnymi fundacjami i granicach prawnej ochrony czworonogów porozmawiam z Pauliną Kilińską z Fundacji Łapolandia oraz z lek.wet Szymonem Bałkiem.

Rozmowa z prezes Fundacji Łapolandia – Pauliną Kilińską

Rozmowa z lek.wet Szymonem Bałkiem

Na koniec Bunia, 18 latka i prywatnie kocica behawiorystki zwierząt i ekspertki od kotów Małgorzaty Biegańskiej-Hendryk.

Emisja 14.10.2026