Kolejne hity kolorowej pory roku serwują – Wiktor Sas; Kaśka Sochacka z Kortezem, Teddy Swims, Rei Ami i Swedish House Mafia z Lykke Li.

WIKTOR SAS Grawitacja

Wiktor Sas nie daje się grawitacji. W klipie Wiktor Sas dosłownie unosi się nad miastem, udowadniając, że grawitacja nie musi być dla niego żadnym ograniczeniem.

W teledysku młody Artysta balansuje wysoko ponad miejskimi ulicami i dachami budynków. Zamiast poddawać się sile ściągającej go w dół, wybiera własną drogę, zostawia ograniczenia za sobą i spogląda na świat z zupełnie nowej perspektywy. Obraz dopełnia przesłanie utworu 'Gravity’ – pełnej energii opowieści o determinacji, walce o własną niezależność, pokonywaniu trudności i pozostaniu wiernym samemu sobie.

– Klimat jest bardzo dojrzały, bez zbędnej cukierkowatości. Piosenka jest o tym, że i ludzie, i grawitacja, i codzienne trudności próbują nas czasem ściągać w dół. Kluczem jest to, by otaczać się dobrą energią i dobrymi ludźmi – powiedział Wiktor Sas na planie zdjęciowym.

24 października Wiktor Sas wykona 'Gravity’ podczas wielkiego finału Konkursu Piosenki Eurowizji Junior 2026 w Ta’ Qali na Malcie.

KAŚKA SOCHACKA; KORTEZ Jak My

Historia Jacka i Gajki Kuroniów nie kończy się wraz z napisami filmu. Jej dalszy ciąg zapisany jest w słowach ostatniego listu, który Gajka napisała do Jacka. To właśnie ta historia stała się punktem wyjścia dla utworu 'Jak My’, stworzonego do filmu 'Nasza Rewolucja’ przez Kaśkę Sochacką i Korteza. Towarzyszący piosence teledysk jest emocjonalnym epilogiem opowieści o dwojgu ludzi, których miłość przetrwała rozłąkę, strach i najtrudniejsze doświadczenia.

Gdy Jacek i Gajka Kuroń byli rozdzieleni, pisali do siebie listy pełne miłości, tęsknoty i emocji. 8 listopada 1982 roku Gajka napisała do Jacka jeden z najważniejszych listów w ich korespondencji. To właśnie jego historia stała się inspiracją dla teledysku – opowieści o uczuciu, które potrafi przetrwać próbę czasu. Ten list jest dla twórców utworu czymś więcej niż dokumentem przeszłości, to świadectwo uczucia, które nie skończyło się wraz z upływem czasu. 'Jak My’ dopowiada historię Jacka i Gajki. Kaśka Sochacka odpowiada za tekst utworu, a Kortez za jego muzykę.

Poświęcenie Jacka i Gajki już na zawsze będzie mi przypominać, ile mam szczęścia, że mogę kochać w wolnej, pięknej i spokojnej Polsce. To taka miłość, która onieśmiela, gdy się ją podejrzy z bliska – mówi Kaśka Sochacka.

Kolejny raz czyjaś historia złamała mi serce. Po prostu milczę. Jestem wdzięczny Kasi, że w takich momentach ma więcej do powiedzenia niż ja – mówi Kortez.

W październiku historia Jacka i Gajki będzie miała swoją kolejną odsłonę. Na antenach rozgłośni radiowych oraz w serwisach streamingowych pojawi się audiobook z zapisem ich listów, czytanych przez Magdalenę Popławską i Arkadiusza Jakubika. Wykorzystane nagrania pochodzą z lat 1981–1982, kiedy zarówno Jacek, jak i Gajka byli internowani. Ich listy są niezwykłym świadectwem uczucia, które musiało przetrwać rozłąkę, niepewność i trudny czas. Całość nagrania trwa ponad 4,5 godziny i pozwala zajrzeć do bardzo osobistego świata dwojga ludzi, których historia prywatna splatała się z historią Polski.

TEDDY SWIMS Perfect Man

Teddy Swims oficjalnie zapowiedział swój nadchodzący album 'UGLY’ i zaprezentował najnowszy singiel 'Perfect Man’. Premiera utworu połączona została ze startem przedsprzedaży płyty, publikacją teledysku w wersji live oraz trwającą światową trasą koncertową.

W singlu 'Perfect Man’ Teddy Swims po raz kolejny serwuje słuchaczom surowy, bezkompromisowy i niezwykle szczery hymn. Artysta odrzuca wszelkie pozory i podważa społeczny mit idealnego partnera. Piosenka jest wrażliwym, pełnym pokory wyznaniem – opowieścią o przyznaniu się do błędów, żalu oraz akceptacji własnych, ludzkich niedoskonałości.

Opierając się na charakterystycznym, chrapliwym i pełnym potężnej mocy głosie, Swims przekształca osobiste potknięcia w oczyszczający, uniwersalny utwór, z którym łatwo utożsami się każdy słuchacz.

REI AMI 2Loud

REI AMI powraca w wielkim stylu, prezentując nowy singiel '2LOUD’. Ten pełen rozmachu, stworzony z myślą o parkietach utwór jest pierwszym wydawnictwem REI, odkąd Artystka użyczyła głosu wokalistce fikcyjnej grupy HUNTR/X z nagrodzonego Oscarem i Grammy hitu 'K-popowe Łowczynie Demonów’.

Po pełnym wrażeń roku występów w ramach HUNTR/X '2LOUD’ jest bezkompromisowym manifestem REI i powrotem do jej własnego brzmienia. Inspiracją były lata słuchania, że jest zbyt głośna lub za bardzo się angażuje. REI w końcu odpowiada na te zarzuty i akceptuje tę część siebie. – Jeśli uważasz, że byłam zbyt głośna, to nie wiem, co mam ci powiedzieć, bo właśnie zamierzam być jeszcze głośniejsza. Możesz się z tego powodu popłakać albo kupić sobie zatyczki do uszu – komentuje zaczepnie REI.

SWEDISH HOUSE MAFIA; LYKKE LI Happiness Is So Sad

Steve Angello, Sebastian Ingrosso i Axwell po raz pierwszy wykonali ten nowy utwór we współpracy ze szwedzką piosenkarką i autorką tekstów w niedzielę 28 czerwca, w ramach swoich cotygodniowych występów w tym plenerowym klubie na Ibizie. Trio ogłosiło później na Instagramie, że premiera singla odbędzie się 31 lipca. Członkowie Swedish House Mafia opowiadali o tej współpracy w wywiadzie dla 'Vogue Scandinavia’,zdradzając że współproducentami utworu są Max Martin i Oscar Holter.

– Mieliśmy pomysł, by stworzyć szwedzką ekipę w stylu Avengersów – powiedział Ingrosso. Mówiąc o współpracy z Lykke Li, dodał: – Lykke to jedna z najwspanialszych Artystek – jest prawdziwą Artystką. Ma w sobie głębię, którą uwielbiamy, a jej głos jest absolutnie wyjątkowy.

Lykke Li również podzieliła się swoimi wrażeniami z sesji nagraniowej, mówiąc magazynowi 'Vogue’: – Praca z nowymi ludźmi i tworzenie czegoś na poczekaniu zawsze wiąże się z tremą, ale Sebastian sprawił, że poczułam się całkowicie swobodnie. Jego energia jest niesamowicie pozytywna i zaraźliwa. Gdy znaleźliśmy ten riff, wszyscy krzyczeliśmy z rękami w górze. To melodie, które przenikają do duszy, sprawiając, że chce się jednocześnie płakać i tańczyć. My, Szwedzi, rozumiemy mrok, ale kochamy światło bardziej niż ktokolwiek inny.

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