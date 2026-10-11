Krakowianie decydują o tym, kto zostanie nowym prezydentem miasta. Do godz. 21 pod Wawelem potrwa głosowanie w drugiej turze przedterminowych wyborów. Mieszkańcy wybierają między Łukaszem Gibałą a Moniką Piątkowską.

Miejska Komisja Wyborcza podsumowała pierwsze godziny głosowania. Proces przebiega spokojnie i bez incydentów mówi przewodniczący komisji Krzysztof Dyl:

Wyniki wyborów spodziewane są po północy dodaje Krzysztof Dyl:

Uprawnionych do głosowania jest ponad 590 tysięcy osób. Odwiedzający lokale wyborcze po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość otrzymują karty formatu A5, na których znajdują się imiona i nazwiska kandydata i

kandydatki. Ważny głos to postawienie znaku x w kratce przy jednym nazwisku.