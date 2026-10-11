Nawet 8 lat więzienia może grozić nastolatkowi z Wysokiego Mazowieckiego. Chłopak w piątek (9.10) nagrywał w szkole zabawy nożem i udostępnił je z opisem „krwawy piątek”.

Jak mówi rzecznik podlaskich policjantów, młodszy inspektor Tomasz Krupa, uczeń będzie odpowiadał jako dorosły. Usłyszał już zarzuty stwarzania sytuacji wywołującej przekonanie o zagrożeniu:

O konsekwencjach takich nieodpowiedzialnych zachowań czy żartów będą jutro z uczniami podlaskich szkół rozmawiali policjanci. Będą też patrolowali okolice szkół:

Wszystkie te działania są związane z atakami nożowników, do których doszło w ubiegłym tygodniu w mazowieckich szkołach. W piątek, tylko na Mazowszu, policjanci interweniowali prawie 40 razy w związku ze zgłoszeniami o niebezpiecznych narzędziach, które do szkoły przynieśli lub mieli przynieść uczniowie.