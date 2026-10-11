W najbliższym tygodniu do podpisu prezydenta trafi ustawa o bezpieczeństwie w internecie. Zapowiedział to wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podczas odprawy z premierem w sprawie ataków w szkołach.

Gawkowski dodał, że przepisy już zostały przygotowane, w czwartek zostały przyjęte przez Sejm:

Wicepremier Krzysztof Gawkowski powiedział, że od prezydenta oczekuje szybkiego podpisania regulacji:

Szef MSWiA Marcin Kierwiński poinformował, że w ostatnich dniach w związku z groźbami wobec uczniów i nauczycieli zatrzymano 117 młodych osób.