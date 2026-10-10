Rosyjskie media obszernie informują o atakach, do których doszło w tym tygodniu w polskich szkołach, choć wykazują się w tym przypadku propagandową wstrzemięźliwością – mówi prof. Roman Baecker z UMK.

Na piątkowej (9października) konferencji w Żaganiu wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, odnosząc się do ostatnich ataków w szkołach, zaznaczył, że rozważany w tym przypadku powinien być również wątek rosyjski.

Jeśli nawet tragedie w dwóch szkołach nie były inspirowane przez Rosję, mówił Kosiniak-Kamysz, „na pewno wykorzystanie takich sytuacji zawsze leży w strategii, filozofii działania Federacji Rosyjskiej”.

(Rosjanie) widzą pewne zdarzenie o charakterze kryzysowym i natychmiast je wykorzystują

– zwrócił uwagę szef MON.

Przypomniał, że propaganda rosyjska została uruchomiona w czasie powodzi i szerzona była dezinformacja, że ofiarami powodzi są setki osób.

PAP poprosiła prof. Romana Baeckera z Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu o analizę rosyjskich doniesień medialnych na temat ataków w polskich szkołach.

Ekspert przyznał, że o wydarzeniach w Polsce informują bardzo obszernie praktycznie wszystkie rosyjskie media.

Nie wynika to z obowiązku rzetelności dziennikarskiej, ale z potrzeby ukształtowania adekwatnego do generalnej linii propagandowej Kremla poglądu o słabej i targanej konfliktami Europie

– wskazał.

Rozmówca PAP zwrócił uwagę, że w tym przypadku rosyjscy dziennikarze wykazują się wyraźną wstrzemięźliwością propagandową. Unikają ocen i interpretacji. Przedstawiają stanowiska różnych stron, w tym i polskiego rządu.

Nie oznacza to jednak, że nie chcą kształtować poglądów Rosjan. Dokładne informowanie o wydarzeniach w Polsce czy demonstracjach licealistów we Francji ma wytwarzać wrażenie, że Europa jest niestabilnym społecznie tworem politycznym

– zastrzegł.

W ocenie prof. Baeckera w przekazach tych nie ma potrzeby dodawania propagandowych wyjaśnień.

O wiele ważniejsze jest kształtowanie odpowiedniej opinii i to na podstawie prawdziwych oraz starannie dobranych faktów niż narzucanie wyjaśnienia, które – jako zbyt prostackie – mogłoby zostać zanegowane

– podkreślił rozmówca PAP.

W czwartek w szkole podstawowej w Leszczydole-Nowinach w powiecie wyszkowskim jej były uczeń – 15-latek – zaatakował ostrym narzędziem trzy osoby, w tym woźną, która mimo reanimacji zmarła. Przy próbie obezwładnienia nastolatka ranni zostali dyrektor szkoły i nauczycielka. Był to kolejny taki atak w szkole na Mazowszu. W środę w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem 9 osób – 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne. Tego dnia w Sierpcu policja zatrzymała też 17-latka, który planował atak w szkole.