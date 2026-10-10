W piątek (9 października) w pobliżu Izmiru na zachodzie Turcji doszło do wypadku, w którym przewożący turystów z Polski autokar zderzył się z innym pojazdem. Dwóch podróżujących nim obywateli Turcji zginęło, a dziewięciu turystów z Polski odniosło obrażenia – poinformował dziennik „Hurriyet”.

Stan rannych określa się jako dobry – zaznaczył w piątek wieczorem turecki dziennik. Do wypadku doszło na drodze Aydin–Izmir, na terenie gminy Germencik. Autokar wycieczkowy, wiozący turystów z lotniska w Izmirze, zmierzał w kierunku Aydin, gdy – jak podano – kierowca tureckiego minibusa stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w autokar.

W rezultacie oba pojazdy zjechały z drogi i wpadły na teren zalesiony. W wypadku zginęły dwie osoby podróżujące minibusem, a dziewięciu pasażerów autokaru trafiło do szpitala – przekazały tureckie media.

Po otrzymaniu zgłoszenia o wypadku na miejsce skierowano zespoły ratownictwa medycznego, straży pożarnej, służb zarządzania kryzysowego AFAD oraz żandarmerii.

Prokuratura wszczęła dochodzenie w sprawie wypadku.