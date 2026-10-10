Orlik w Przytocznej ma już 15 lat. Intensywnie użytkowany najlepsze lata ma już za sobą. Wymaga dużych prac modernizacyjnych, a na te potrzeba sporych pieniędzy. Tu z pomocą przychodzi rządowy program modernizacji Orlików, realizowany przez ministerstwo sportu. Z tej właśnie możliwości skorzysta gmina Przytoczna i wyremontuje tak lubiany przez młodzież Orlik.

– To dla nas wyjątkowo ważna inwestycja, bo obiekt ma obłożenie od rana do wieczora – mówi Bartłomiej Kucharyk, wójt Przytocznej.

Ministerstwo sportu przekazało na modernizację Orlików w Lubuskiem ponad 6 mln złotych. Przytoczna z tej puli otrzyma 127 tysięcy. Remont obiektu będzie przeprowadzony w przyszłym roku.