Rozwój sprzętu wykorzystywanego przez strażaków w akcjach ratowniczych wymusza konieczność dostosowania obiektów do przechowywania tego sprzętu. Nowoczesne wozy strażackie nie mieszczą się w starych remizach. Tak jest w gminie Lubrza, gdzie trwają prace nad dostosowaniem remiz OSP Lubrza i Mostki do potrzeb współczesności.

– Jednocześnie poprawiamy warunki bytowe naszych druhów – informuje Ryszard Skonieczek, wójt Lubrzy.

Remont remizy w Mostkach musi być zakończony do końca tego roku. Z początkiem nowego bowiem, OSP w Mostkach otrzyma nowy wóz bojowy, dla którego właśnie powstaje miejsce.