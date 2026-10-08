Sejm przegłosował ustawę zakładająca zakaz reklamy alkoholu. Przeciwko niektórym zapisom projektu protestowali od dłuższego czasu lubuscy winiarze. Ich zdaniem nowe przepisy mogły sparaliżować ich działalność związaną z organizacją imprez kulturalnych i enoturystyką.

Zasadnicza część ustawy wprowadza na terenie całego kraju nocną prohibicję, zakazuje reklamy alkoholu i podnosi opłatę za jego sprzedaż. Będzie też zakaz promocji cenowych na alkohol typu „12+12 gratis”.

Do ustawy zostały włączone poprawki Polskiego Stronnictwa Ludowego dotyczące możliwości degustacji win na wydarzeniach plenerowych oraz organizacji stoisk promocyjnych lokalnych producentów win.