Gościem kolejnej audycji „Co, jak i dlaczego” jest Tomasz Manikowski – pracownik Centrum usług Społecznych, instruktor terapii, pełnomocnik prezydenta Gorzowa ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Rozmawiamy o chorobie jaką jest uzależnienie, o tym jak alkohol wpływa na zdrowie i jak sobie z nim radzić.