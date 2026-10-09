10 października przypada Święto Żołnierza Rezerwy. Z tej okazji dziś na Skwerze Czołgisty w Żaganiu odbył się uroczysty apel z udziałem wicepremiera i szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Kosiniak-Kamysz zapowiedział dalsze rozwijanie wojsk rezerwy. Przypomniał, że docelowo w rezerwie tzw. wysokiej gotowości powinno być około 200 tys. osób:

– Data dzisiejszego święta nawiązuje do zwycięskiej bitwy pod Koronowem z 1410 r., w której polskie rycerstwo pokonało wojska zakonu krzyżackiego – przypomniał generał Robert Matysek, zastępca dowódcy 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej z Żagania:

W apelu udział wzięli też m.in. lubuski marszałek Sebastian Ciemnoczołowski i wojewoda Marek Cebula.

– Znaczenie żołnierzy rezerwy jest nie do przecenienia – mówi wojewoda:

Pierwsze szkolenie w ramach wojsk rezerwy rozpoczął właśnie w Żaganiu st. szeregowy Andrzej Thomas:

Wśród żołnierzy rezerwy są też byli żołnierze zawodowi. Sławomir Kaczmarek przez 16 lat służył w 4 Pułku Przeciwlotniczym w Czerwieńsku:

Święto Żołnierza Rezerwy ustanowione zostało w 2019 r.