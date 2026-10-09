W sobotę piłkarze Lechii Zielona Góra zmierzą się z Legią II Warszawa w ramach 11. kolejki II ligi. Będzie to pierwszy od niemal miesiąca mecz Zielonogórzan na Dołku.

Po ubiegłotygodniowej wygranej w Nowym Sączu podopieczni trenera Sebastiana Mordala zajmują siódmą lokatę w tabeli z dorobkiem 15 punktów. Z kolei rezerwy Legii plasują się tuż nad strefą spadkową z dziewięcioma „oczkami” na koncie, mając jednak jedno zaległe spotkanie. O rywalu mówi nam szkoleniowiec Lechii:

Początek sobotniego pojedynku na Dołku o godzinie 18:00.