Po zwycięstwie w FIBA Europe Cup koszykarze Zastalu Zielona Góra wracają na krajowe podwórko i po raz pierwszy w tym sezonie zagrają na własnym parkiecie. Rywalem Legia Warszawa, czyli zespół z którym zielonogórska drużyna przegrała poprzedni finał ligi oraz niedawny finał Superpucharu Polski.

Stołeczny zespół wygrał na inaugurację PLK z Energą Czarnymi Słupsk 79:76, a w miniony wtorek przegrał w Lidze Mistrzów z drużyną SIG Strasburg 62:100. Zastal ma natomiast odwrotny bilans – na krajowym podwórku uległ Enea Łaciate Astorii Bydgoszcz 95:105, natomiast w FIBA Europe Cup pokonał węgierski Szolnoki Olajbanyasz 90:80.

Trener Zielonogórzan Arkadiusz Miłoszewski mówi, że jego zespół będzie chciał zaskoczyć przeciwnika:

Szkoleniowiec Zastalu przyznał również, że liczy na wsparcie z trybun:

Mecz Zastal – Legia w piątek (9 października) o 18:00 w hali CRS. Transmisja na antenie Radia Zielona Góra.